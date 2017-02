Влияние комплексного лечения с использованием транскраниальной микрополяризации на мозговой кровоток у пациентов с детским церебральным параличом

Takai, H., Tsubaki, A., Sugawara, K., Miyaguchi, S., Oyanagi, K., Matsumoto, T., et al. (2016). Effect of transcranial direct current stimulation over the primary motor cortex on cerebral blood flow: a time course study using near-infrared spectroscopy. Advances in Experimental Medicine and Biology, 876, 335341. doi: 10.1007/978-1-4939-3023-4_42.

Hawkins, B. T., & Davis, T. P. (2005). The blood-brain barrier/neurovascular unit in health and disease. Pharmacological Reviews, 57(2), 173–185. doi: 10.1124/pr.57.2.4.

Mishra, A. J. (2016). Binaural blood flow control by astrocytes: listening to synapses and the vasculature. Physiology, (Sep 13). doi: 10.1113/JP270979.

Nitsche, M. A., Cohen, L. G., Wassermann, E. M., Priori, A., Lang, N., Antal, A., et al. (2008). Transcranial direct current stimulation: State of the art 2008. Brain Stimulation, 1(3), 206–223. doi: 10.1016/j.brs.2008.06.004.

Attwell, D., Buchan, A. M., Charpak, S., Lauritzen, M., Macvicar, B. A., & Newman, E. A. (2010). Glial and neuronal control of brain blood flow. Nature, 468, 232–43. doi:10.1038/nature09613.

Han, C. H., Song, H., Kang, Y. G., Kim, B. M., & Im, C. H. (2014). Hemodynamic responses in rat brain during transcranial direct current stimulation: a functional near-infrared spectroscopy study. Biomedical Optics Express, 13, 1812–1821. doi: 10.1364/BOE.5.001812.

Zheng, X., Alsop, D. C., & Schlaug, G. (2011). Effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on human regional cerebral blood flow. Neuroimage, 58, 26–33. doi: 10.1016/j.neuroimage.2011.06.018.

Gillick, B., Menk, J., Mueller, B., Meekins, G., Krach, L. E, Feyma, T., & Rudser, K. (2015). Synergistic effect of combined transcranial direct current stimulation/constraint-induced movement therapy in children and young adults with hemiparesis: study protocol. BMC Pediatrics, 15, 178. doi: 10.1186/s12887-015-0498-1.

Moliadze, V., Andreas, S., Lyzhko, E., Schmanke, T., Gurashvili, T., Freitag, C. M., & Siniatchkin, M. (2015). Ten minutes of 1 mA transcranial direct current stimulation was well tolerated by children and adolescents: Self-reports and resting state EEG analysis. Brain Research Bulletin, 119(Pt A), 25–33. doi: 10.1016/j.brainresbull.2015.09.011.

Semenova, К. А. (1973) Metodicheskie rekomendacii po primeneniyu rabochej klassifikacii detskogo cerebral´nogo paralicha [Guidelines for application of working classification of cerebral palsy]. Мoscow. [in Russian].