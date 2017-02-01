Определение содержания фитостеринов в надземной части крапивы двудомной (Urtica dioica L.)

Крапива двудомная издавна применяется в народной медицине в качестве витаминного и кровоостанавливающего средства. В настоящее время экспериментально доказана гипотензивная, мочегонная, противораковая активность препаратов, произведённых из лекарственного растительного сырья крапивы. Фармакологическая активность листьев крапивы обусловлена содержанием витаминов К 1 , С, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, карбоновых кислот, полисахаридов. Использование подземных органов растения в производстве препаратов антинеопластического действия, связано в первую очередь с накоплением фитостеринов. Актуальным является изучение состава и количественного содержания фитостеринов в надземной части растения.

Цель работы – определение состава и количественного содержания фитостеринов в листьях и траве крапивы двудомной флоры Украины.

Материалы и методы. Для хромато-масс-спектрометрического исследования использовали воздушно-сухую надземную часть крапивы двудомной: листья и траву растения, заготовленного в период цветения. При проведении анализа образцы экстрагировали хлористым метиленом в присутствии внутреннего стандарта тридекана, концентрировали и хроматографировали на хроматографе Agilent Technology 6890N. Компоненты идентифицировали с использованием библиотеки масс-спектров NIST02 и WILEY 2007 в сочетании с программами идентификации AMDIS и NIST.

Результаты. При исследований в обоих видах сырья крапивы двудомной были обнаружены идентичные соединения, которые относятся к олефинам, высшим алифатическим углеводородам, фитостеринам и др. Общее содержание выделенных биологически активных веществ для листьев составило 529,76 мг/кг, для травы – 516,91 мг/кг. Среди них превалировали унтриаконтан, нонакозан и транс-неофитадиен. На долю фитостеринов стигмаста-3,5,7-триена, кампестерола, β-ситостерола приходится 16,14 мг/кг для листьев и 15,42 мг/кг для травы растения, что составляет около 3 %.

Выводы. Методом хромато-масс-спектрометрии проведено изучение состава и количественного содержания фитостеринов в листьях и траве крапивы двудомной (Urtica dioica L.). В результате эксперимента идентифицировано три соединения стероидной природы: стигмаста-3,5,7-триен, кампестерол, β-ситостерол. Количественное содержание фитостеринов составляет около 3 %.