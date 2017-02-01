Определение содержания фитостеринов в надземной части крапивы двудомной (Urtica dioica L.)
Аннотация
Крапива двудомная издавна применяется в народной медицине в качестве витаминного и кровоостанавливающего средства. В настоящее время экспериментально доказана гипотензивная, мочегонная, противораковая активность препаратов, произведённых из лекарственного растительного сырья крапивы. Фармакологическая активность листьев крапивы обусловлена содержанием витаминов К1, С, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, карбоновых кислот, полисахаридов. Использование подземных органов растения в производстве препаратов антинеопластического действия, связано в первую очередь с накоплением фитостеринов. Актуальным является изучение состава и количественного содержания фитостеринов в надземной части растения.
Цель работы – определение состава и количественного содержания фитостеринов в листьях и траве крапивы двудомной флоры Украины.
Материалы и методы. Для хромато-масс-спектрометрического исследования использовали воздушно-сухую надземную часть крапивы двудомной: листья и траву растения, заготовленного в период цветения. При проведении анализа образцы экстрагировали хлористым метиленом в присутствии внутреннего стандарта тридекана, концентрировали и хроматографировали на хроматографе Agilent Technology 6890N. Компоненты идентифицировали с использованием библиотеки масс-спектров NIST02 и WILEY 2007 в сочетании с программами идентификации AMDIS и NIST.
Результаты. При исследований в обоих видах сырья крапивы двудомной были обнаружены идентичные соединения, которые относятся к олефинам, высшим алифатическим углеводородам, фитостеринам и др. Общее содержание выделенных биологически активных веществ для листьев составило 529,76 мг/кг, для травы – 516,91 мг/кг. Среди них превалировали унтриаконтан, нонакозан и транс-неофитадиен. На долю фитостеринов стигмаста-3,5,7-триена, кампестерола, β-ситостерола приходится 16,14 мг/кг для листьев и 15,42 мг/кг для травы растения, что составляет около 3 %.
Выводы. Методом хромато-масс-спектрометрии проведено изучение состава и количественного содержания фитостеринов в листьях и траве крапивы двудомной (Urtica dioica L.). В результате эксперимента идентифицировано три соединения стероидной природы: стигмаста-3,5,7-триен, кампестерол, β-ситостерол. Количественное содержание фитостеринов составляет около 3 %.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.1.91723
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