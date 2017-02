Синтез и физико-химические свойства 6-(5-(1Н-тетразол-1-илметил)-4-R-1,2,4-триазол-3-илтио)пиридин-3-аминов и 6-((5-(1Н-тетразоло-1-ил)метилен-4-R-1,2,4-триазол-3-илтио)пиридин-3-ил)-(алк,ар,гетер)илметаниминов

Shcherbak, M. O. (2015) Doslidzhennia syntetychnykh, fizyko-khimichnykh i biolohichnykh vlastyvostei 4-amino-5-(2-, 3-, 4-nitrofenil)-1,2,4-triazol-3-tioniv ta yikh N- i S-zamishchenykh (Dis…kand. farm. nauk). [Research synthetic, physical, chemical and biological properties of 4-amino-5-(2-,3-,4-nitrophenyl)-1,2,4-triazole-3-thiones and their N- and S-substituted. Dr. farm. sci. diss.]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Mohammad Asif. (2014) Biological Potentials of Substituted Tetrazole Compounds. Pharmaceutical Methods, 5(2), 39–46. doi: 10.5530/phm.2014.2.1.

Vojtekhovich, S. V., Grigor'yev, Yu. V., Gaponik, P. N., & Ivashkevich, O. A (2010). Sintez proizvodnykh tetrazol-1-iluksusnoj kisloty geterociklizaciej α-aminokislot, trie´tilortoformiata i azida natriya [Synthesis of tetrazole-1-yl acetic acid heterocyclization α-amino acid, triethyl orthoformate and sodium azide]. Vestnik BGU, 2, 11–14. [in Belarus].

Parchenko, V. V. (2012). Novі S-pokhіdnі 1,2,4-trіazolu, yak potentsіinі oryhіnalnі vіtchyznianі veterynarnі lіkarskі zasoby [New s-derivatives of 1,2,4-triazoles as potential original home of veterinary pharmaceuticals]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 42–48. [in Ukrainian].

Pruglo, Ye. S., Belay, I. M., Scherbуna, R. O., Kaplaushenko, A. G., & Parchenko, V. V. (2011) Vyvchennia hipohlikemichnoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu pry eksperymentalnii hiperlipidemii [Researching of hypoglycemic activity 1,2,4-triazol derivatives at experimental hyperlipidemia]. ]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 1, 74–78. [in Ukrainian].

Kaplaushenko, A. G. (2010) Vzaiemozv’iazok mizh hostroiu toksychnistiu i doslidzhenymy vydamy farmakolohichnoi aktyvnosti 4-mono- i 4,5-dyzamishchenykh 1,2,4-triazol-3-tionu ta yikh S-pokhidnykh [Relationships between the acute toxicity and studied types of pharmacological activity parameters of the 4-mono- and 4,5-disubstituted 1,2,4-triazole-3-thione and their thioderivatives were established]. Zaporozhskij medicinkij zhurnal, 4, 80–82. [in Ukrainian].

Parchenko, V. V., Panasenko, A. І., & Knysh, E. G. (2007) Fіziko-khіmіchnі vlastivostі ta hostra toksychnіst' pokhіdnykh 3-atsilalkіltіo-1,2,4-trіazolіv [Physicо –chemical properties and acute toxicity of 3-acylalkilthia-1,2,4-triazols derivatives]. Farmatsevtychnyi chasopys, 2(2), 41–43. [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryiemstvo «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr». (2001) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy [The State Pharmacopoeia of Ukraine]. Kharkov: RІREG. [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryiemstvo «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr». (2004) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy. Dopovnennia 1 [The State Pharmacopoeia of Ukraine. Vol. 1]. Kharkov: RІREG. [in Ukrainian].

Sajdov, T. V., & Sverdlova, O. V. (1980) Prakticheskoe rukovodstvo po molekulyarnoj spektroskopii [A Practical Guide to Molecular Spectroscopy]. Saint Petersburg: Izd-vo SPU. [in Russian].

Kazicyna, L. A. (1979) Primenenie UF–, IK–, YaMR– i MASS-spektroskopii v organicheskoj khimii [Application of UV, IR, NMR and mass spectroscopy in Organic Chemistry]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian].