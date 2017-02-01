Противомикробная активность новых производных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов
Аннотация
Цель работы – исследовать противомикробную активность ряда новых производных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов, в некоторых случаях проследить взаимосвязь между активностью соединений и их строением.
Материалы и методы. Противомикробную активность новых производных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов изучали методом серийных разведений. Из исходной концентрации новых синтезированных соединений 1 мг/мл готовили ряд двукратных серийных разведений в бульоне Мюллер–Хинтона в объёме 1 мл. Первичные скрининговые тесты противомикробной активности ряда производных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов мы проводили на эталонных тест-культурах как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий, принадлежащих к различным по морфофизиологическим свойствам клинически значимым группам возбудителей инфекционных заболеваний. В качестве набора стандартных тест-штаммов были взяты Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.
Результаты. Проводя сравнительный анализ результатов наличия противомикробного действия новых алкилпроизводных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов и некоторых эфиров 2-((5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио) ацетатной кислоты, следует акцентировать внимание на том, что ярких проявлений противомикробной активности среди представленных десяти соединений по отношению к препарату сравнения не выявлено. Наиболее чувствительным оказался штамм S. aureus АТСС 25923. Продление алкильного заместителя по атому серы не влечёт изменения активности, однако введение пентильного радикала повышает активность молекулы в два раза. Переход от S-алкилпроизводных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиолов к эфирам 2-((5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетатной кислоты радикальных изменений противомикробной активности за собой не влечёт. Но введение в структуру молекул указанных эфиров изопропильного и изобутильного радикалов приводит к резкому повышению активности по отношению к S. aureus АТСС 25923.
Выводы. Впервые для новых алкилпроизводных 5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-тиола и эфиров 2-((5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетатной кислоты исследована противомикробная активность. Установлено, что все десять соединений проявляют умеренную активность. Наиболее чувствительным штамм S. aureus АТСС 25923 оказался по отношению к 3-пентилтио-5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазолу, изопропил 2-((5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетату и изобутил 2-((5-(фуран-2-ил)-4-амино-1,2,4-триазол-3-ил)тио)ацетату. Также установлены некоторые закономерности влияния заместителей на показатели противомикробной активности.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.1.91735
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