Теоретическое исследование возможности образования комплексов L-аргинина с тиотриазолином
Аннотация
Сосудистые заболевания головного мозга – одна из основных причин заболеваемости, смертности и инвалидизации населения промышленно развитых стран мира. Важным элементом решения данной комплексной проблемы, является создание новых высокоэффективных и безопасных лекарственных препаратов, применение которых приводило бы к снижению смертности, улучшению качества и продолжительности жизни. Поэтому вызывает интерес создание нового комбинированного препарата на основе L-аргинина с тиотриазолином.
Цель работы – рассмотреть возможную структуру и энергетические характеристики комплексов, образованных L-аргинином, 3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетатом (МТТА) и морфолином.
Методика расчётов. Исходное приближение к геометрии комплексов получено, используя процедуру молекулярного докинга с помощью программы AutoDock Vina. Полученные трёхкомпонентные комплексы были предварительно оптимизированы полуэмпирическим методом PM7 с моделированием влияния среды методом COSMO. Расчёты проводились с помощью программы MOPAC2012. Затем комплексы были оптимизированы методом функционала плотности с эмпирической дисперсионной поправкой B97-D3/SVP + COSMO (Water) с применением геометрической поправки на неполноту базисного набора gCP. Более точный расчёт энергии сольватации был проведён методом SMD. Расчёты методом функционала плотности проведены с помощью программы ORCA 3.0.3. Энергия образования комплексов в растворе рассчитывалась как разница свободных энергий Гиббса сольватированного комплекса и сольватированных отдельных его компонент.
Результаты. Квантово-химические расчёты показывают, что тиатриазолин и L-аргинин способны образовывать трёхкомпонентные комплексы, молекулы в которых связаны за счет множественных водородных связей. Результаты расчётов позволяют предположить, что изученные комплексы термодинамически нестабильны в растворе. Энергии образования комплексов положительные, но достаточно низкие несмотря на зарядовое усиление ряда межмолекулярных водородных связей.
Выводы. Проведённое квантово-химическое исследование системы, состоящей из трёх компонент (МТТА, морфолин и L-аргинин) показало возможность образования трёхкомпонентных комплексов с невысокой стабильностью в бесконечно разбавленных растворах. Стоит отметить, что в образованных комплексах два отрицательных заряда всегда локализованы на депротонированных карбоксильных группах. Положительные заряды локализованы либо на гуанидиновом фрагменте и a-аминогруппе L-аргинина, либо на гуанидиновом фрагменте L-аргинина и протонированной молекуле морфолина. Можно ожидать, что в реальных растворах усиление межмолекулярных взаимодействий может привести к увеличению стабильности комплексов.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.1.91736
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