Предикторы затяжного течения внебольничной пневмонии

Mittl, R. L., Schwab, R. J., Duchin, J. S., Goin, J. E., Albeida, S. M., & Miller, W. T. (1994). Radiographic resolution of community-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med, 149(630), 5. doi: 10.1164/ajrccm.149.3.8118630.

Kirtland, S. N., & Winterbauer, R. H. (1991) Slowly resolving, chronic, and recurrent pneumonia. Clin. Chest. Med., 12, 303–318.

Bruns, A. H., Oosterheert, J. J., Prokop, M., Lammers, J. W., Hak, E., & Hoepelman, A. I. (2007). Patterns of resolution of chest radiograph abnormalities in adults hospitalized with severe community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis, 45(983), 91. doi: 10.1086/521893.

Synopal´nikov, A. I., & Zajtsev, A. A. (2009). Medlenno razreshayushchayasya/nerazreshayushchayasyia vnebol´nichnaya pnevmoniya [Slowly resolved/unresolved community-acquired pneumonia]. Rossijskij medicinskij zhurnal, 5, 361–367. [in Russian].

(2008) Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia klinichnykh protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsialnistiu «Pulmonolohiia» vid 19.03.2007 r. №128 [Order MOZ of Ukraine “On approval of clinical protocols of medical care in the specialty "Pulmonology", from March, 19. 2007 №128]. Likarska sprava, 5/6, 108–130. [in Ukrainian].

Gerasimov, I. G. (2006). Funkcional´naya neodnorodnost´ nejtrofilov [Functional heterogeneity of neutrophils]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika, 2, 34–36. [in Russian].

Born, G. V. (2005). Light on platelets. J. Physiol, 568(3), 713–714.

Arancibia, F., Ewig, S., Martinez, J. A., Ruiz, M., Bauer, T., Marcos, M. A., et al. (2000). Antimicrobial treatment failures in patients with community-acquired pneumonia: causes and prognostic implications. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 162(1), 154–160. doi: 10.1164/ajrccm.162.1.9907023.

Genné, D., Sommer, R., Kaiser, L., Saaïdia, A., Pasche, A., Unger, P. F., & Lew, D. (2006). Analysis of factors that contribute to treatment failure in patients with community-acquired pneumonia. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 25(3), 159–166. doi: 10.1007/s10096-006-0113-3.

Menéndez, R., Torres, A., Zalacaín, R., Aspa, J., Martín Villasclaras, J. J., Borderías, L., et al. (2004). Risk factors of treatment failure in community acquired pneumonia: implications for disease outcome. Thorax, 59(11), 960–965. doi: 10.1136/thx.2003.017756.

Rosón, B., Carratalà, J., Fernández-Sabé, N., Tubau, F., Manresa, F., & Gudiol, F. (2004). Causes and factors associated with early failure in hospitalized patients with community-acquired pneumonia. Arch. Intern. Med, 164(5), 502–508. doi: 10.1001/archinte.164.5.502.

Menendez, R., Torres, A., Rodriguez de Castro, F., Zalacain, R., Aspa, J., Martin Villasclaras, J. J., et al. (2004). Reaching stability in community-acquired pneumonia: the effects of the severity of disease, treatment, and the characteristics of patients. Clin Infect Dis, 39, 1783–1790. doi: 10.1086/426028.

Hoogewerf, M., Oosterheert, J. J., Hak, E., Hoepelman, I. M., & Bonten, M. J. (2006). Prognostic factors for early clinical failure in patients with severe community-acquired pneumonia. Clin Microbiol Infect, 12, 1097–1104. doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01535.x.

Kolditz, M., Ewig, S., & Hoffken, G. (2013). Management-based risk prediction in community-acquired pneumonia by scores and biomarkers. Eur Respir J, 41, 974–984. doi: 10.1183/09031936.00104412.

Bender, M. T., & Niederman, M. S. (2016). Outcomes in community-acquired pneumonia. Curr Opin Pulm Med, 22(3), 235–242. doi: 10.1097/MCP.0000000000000257.

Brown, A. O., Millett, E. R., Quint, J. K., & Orihuela, C. J. (2015). Cardiotoxicity during invasive pneumococcal disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med, 191, 739–745. doi: 10.1164/rccm.201411-1951PP.

Prina, E., Ferrer, M., Ranzani, O. T. , Polverino, E., Cillóniz, C., Moreno, E., et al. (2013). Thrombocytosis is a marker of poor outcome in community-acquired pneumonia. Chest, 143, 767–775. doi: 10.1378/chest.12-1235.

Mirsaeidi, M., Peyrani, P., Aliberti, S., Filardo, G., Bordon, J., Blasi, F., & Ramirez, J. A. (2010). Thrombocytopenia and thrombocytosis at time of hospitalization predict mortality in patients with community-acquired pneumonia. Chest, 137, 416–420. doi: 10.1378/chest.09-0998.

Semple, J. W., Italiano, J. E., & Freedman, J. (2011). Platelets and the immune continuum. Nat Rev Immunol, 11, 264–274. doi: 10.1038/nri2956.

Harrison, M. T., Short, P., Williamson, P. A., Singanayagam, A., Chalmers, J. D., & Schembri, S. (2014). Thrombocytosis is associated with increased short and long term mortality after exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: a role for antiplatelet therapy? Thorax, 69, 609–615. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-203996.

Brown, A. O., Millett, E. R., Quint, J. K., & Orihuela, C. J. (2015). Cardiotoxicity during invasive pneumococcal disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 191, 739–745. doi: 10.1164/rccm.201411-1951PP.

Brogly, N., Devos, P., Boussekey, N., Georges, H., Chiche, A., & Leroy, O. (2007). Impact of thrombocytopenia on outcome of patients admitted to ICU for severe community-acquired pneumonia. J Infect, 55, 136–140. doi: 10.1016/j.jinf.2007.01.011.

Chalmers, J. D., Singanayagam, A., & Hill, A. T. (2008). C-reactive protein is an independent predictor of severity in community-acquired pneumonia. Am. J. Med., 121, 219–225. doi: 10.1016/j.amjmed.2007.10.033.

Almirall, J., Bolíbar, I., Toran, P., Pera, G., Boquet, X., Balanzó, X., & Sauca G. (2004). Contribution of C-reactive protein to the diagnosis and assessment of severity of community-acquired pneumonia. Chest, 125(4), 1335–1342. doi:10.1378/chest.125.4.1335.

Müller, B., Harbarth, S., Stolz, D., Bingisser, R., Mueller, C., Leuppi, J., et al. (2007). Diagnostic and prognostic accuracy of clinical and laboratory parameters in community-acquired pneumonia. BMC Infect Dis, 7, 10. doi: 10.1186/1471-2334-7-10.

Schuetz, P., Suter-Widmer, I., Chaudri, A., Christ-Crain, M., Zimmerli, W., & Mueller, B. (2011). Prognostic value of procalcitonin in community-acquired pneumonia. Eur Respir J, 37, 384–392. doi: 10.1183/09031936.00035610.

Menéndez, R., Cavalcanti, M., Reyes, S., Mensa, J., Martinez, R., Marcos, M. A., et al. (2008). Markers of treatment failure in hospitalised community acquired pneumonia. Thorax, 63(5), 447-452. doi: 10.1136/thx.2007.086785.

Capelastegui, A., España, P. P., Quintana, J. M., Areitio, I., Gorordo, I., Egurrola, M., & Bilbao, A. (2006). Validation of a predictive rule for the management of community-acquired pneumonia. Eur Respir J, 27(1), 151–157. doi: 10.1183/09031936.06.00062505.

Metersky, M. L., Ma, A., Bratzler, D. W., & Houck, P. M. (2004). Predicting bacteremia in patients with community-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med, 169(3), 342–347. doi: 10.1164/rccm.200309-1248OC.

Arnold, F. W., Ramirez, J. A., McDonald, L. C., & Xia, E. L. (2003).Hospitalization for community-acquired pneumonia: the pneumonia severity index vs clinical judgment. Chest, 124(1), 121–124. doi:10.1378/chest.124.1.121.