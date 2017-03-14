Патофизиология гепатита С: «случай–контроль» исследование клеточной реактивности и уровня адаптационного напряжения у больных с хронической HCV-инфекцией на Буковине (Юго-Западный регион Украины)
Аннотация
Гепатит С является болезнью с важным мировым значением. Насчитывается около 2–5 миллионов гепатит С-положительных лиц в Европе. Очень тяжело предусмотреть индивидуальное течение гепатита С из-за того, что существует много факторов, которые влияют на прогрессирование болезни. Клеточная реактивность и уровень адаптационного напряжения считаются дополнительными параметрами для оценки индивидуального иммунного ответа, которые могут спрогнозировать интенсивность аутоиммунного воспаления в печени, вызванного вирусом гепатита С.
Цель работы. В этой статье дискутируют об исследовании клеточной реактивности и уровня адаптационного напряжения для лучшего оценивания патофизиологии хронического гепатита С, особенно касательно прогнозирования его клинического течения.
Материалы и методы. Статья представляет результаты детерминации уровня адаптационного напряжения и клеточной реактивности у 31 хронически инфицированного пациента, госпитализированного в областной гепатологический центр КМУ «Областная клиническая больница г. Черновцы» в 2015 году. Изучены показатели иммунокомпетентных клеток и рассчитаны соответствующие иммуногематологические индексы.
Результаты. Установлено, что у пациентов с хроническим гепатитом С уровень адаптации снижен на 12,2 %. Детерминировано, что у 70,97 % обследованных пациентов есть нарушение адаптационных процессов: в 22,58 % случаев адаптационный уровень – в зоне стресса и в 48,39 % – в зоне реакции тренировки. Установлено достоверное увеличение интоксикационного индекса на 33,33 %; собственно эндогенная интоксикация запускает в хронической фазе цитолиз печёночных клеток, обусловленный вирусной репродукцией с последующей реакцией иммунной системы. Клеточная реактивность организма пациентов с хроническим гепатитом С снижена на 32,03 %, что подтверждено повышением на 81,25 % ядерного индекса уровня эндотоксикоза.
Выводы. Клеточная реактивность у пациентов с хроническим гепатитом С снижена на 32,03 %, что приводит к росту гематологического индекса на 32,25 %. Это подтверждает то, что интоксикация выходит за пределы интерстиционного пространства и манифестирует в виде токсикоза, что наблюдаем в циркулирующей крови. Более того, рост ядерного индекса на 81,25 % свидетельствует о наличии среднего уровня эндотоксикоза. Паренхимальное повреждение клеточных мембран может приводить к существенным метаболическим сдвигам, играет большую роль в формировании фиброза печени. Это подтверждает важное значение адаптивного индекса в каждом индивидуальном случае для понимания прогнозирования клинического течения.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.2.95675
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