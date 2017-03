Изменения прямых маркеров фиброза печени у больных со стеатогепатитами неалкогольного и алкогольного генеза на фоне ожирения и патологии билиарного тракта

Yagmur, V., Kudryavceva, V., Yagmur, S., et al. (2012). Markery fibrogeneza i ursosan pri khronicheskikh diffuznykh zabolevaniyakh pecheni [Markers of fibrogenesis and Ursosan in chronic diffuse liver diseases] Proceedings of the 17th Russian Congressю Rossijskij zhurnal gastroe´nterologii, gepatologii, kolonoproktologii, 2(XXІІ), 75. [in Russian].

Chrostek, L., & Panasiuk, A. (2014). Liver fibrosis markers in alcoholic liver disease. World J Gastroenterol, 20(25), 8018–23. doi: 10.3748/wjg.v20.i25.8018.

Fitzpatrick, E., & Dhawan, A. (2014). Noninvasive biomarkers in non-alcoholic fatty liver disease: Current status and a glimpse of the future. World J Gastroenterol, 20(31), 10851–63. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10851.

Sowa, J. P., Atmaca, Ö., Kahraman, A., Schlattjan, M., Lindner, M., Sydor, S., et al. (2014). Non-invasive separation of alcoholic and non-alcoholic liver disease with predictive modeling. PLoS One, 9(7), e101444. doi: 10.1371/journal.pone.0101444.

Mahmoud, A. A., Bacir, A. S., & Shabana, S. S. (2012). Serum TGF-β, Serum MMP-1, and HOMA-IR as non-invasive predictors of fibrosis in Egyptian patients with NAFLD. Saudi J. Gastroenterology, 18(5), 327–333. doi: 10.4103/1319-3767.101132.

Goodnough, J. B., Ramos, E., Nemeth, E., & Ganz, T. (2012). Inhibition of hepcidin transcription by growth factors. Hepatology, 25(10), 1002–1015. doi: 10.1002/hep.25615.

(2005) Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy khvorym za spetsialnistiu Hastroenterolohiia» vid 13.06.2005 r. №271. [Order of the Ministry of Health of Ukraine On approval of protocols of medical care to patients in the specialty of Gastroenterology from June 13. 2005, №271] [in Ukrainian].

(2014) Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy “Nealkoholnyi steatohepatyt” ta “Alkoholnyi hepatyt”» vid 06.08.2014 r. №826. [Order of the Ministry of Health of Ukraine Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) medical care "Nonalcoholic steatohepatitis", "Alcoholic hepatitis" from August 6. 2014, №826] [in Ukrainian].

Toouli, J., Fried, M., & Ghafoor, K.A. (2009). Obesity World Gastroenterology Organisation Global Guideline.

Lefkovitsa, I., & Pernisa, B. (1988) Immunologicheskie metody 3. Metody issledovanij v immunologii [Immunological methods 3. Research methods in immunology]. Moscva: Mir. [in Russian].