Клинический случай разрыва межжелудочковой перегородки у пациента с острым инфарктом миокарда

(2015) Vsemirnaya organizaciya zdravookhraneniya. Serdechno-sosudistye zabolevaniya. Informacionnyj byulleten', 317. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/ru/. [in Russian].

Kopytsya, N. P., Abolmasov, A. N., Lytvyn, E. I., & Sakal, V. V. (2013) Mekhanicheskie oslozhneniya ostrogo infarkta miokarda [Mechanical complications of acute myocardial infarction]. Ukrainskij terapevticheskij zhurnal, 1, 108–113. [in Ukrainian].

Ursulenko, V. I., Rudenko, A. V., Zakharova, V. P., Beregovyi, A. A., Panichkin, Yu. V., Jacob, L. V., et al. (2014) Postinfarktnyj razryv mezhzheludochkovoj peregorodki: chastota razvitiya, rezul'taty khirurgicheskogo lecheniya [Postinfarction interventricular septum ruptures: incidence and results of surgical treatment]. Sertse і sudyny, 2, 16–27. [in Ukrainian].

Parkhomenko, A. N., Irkin, O. I., Lutaj, Ya. M., Vovchenko, V. E., & Kushnir, S. P. (2014) Sluchaj uspeshnoj diagnostiki i lecheniya psevdoanevrizmy levogo zheludochka pri ostrom infarkte miokarda [The case of successful diagnosis and treatment of left ventricular pseudoaneurysm in acute myocardial infarction]. Medicina neotlozhnyh sostoyanij, 3(58), 97–100. [in Ukrainian].

Manea, P., Ghiuru, R., Cociorvă, F., Balasanian, M., & Tinică, G. (2013) A favorable outcome of a post-myocardial infarction ventricular septal rupture. Anadolu Kardiyol Derg, 13(4), 396–398. doi: 10.5152/akd.2013.117. •

Crenshaw, B. S., Granger, C. B., Birnbaum, Y., Pieper, K. S., Morris, D. C., Kleiman, N. S., et al. (2000) Risk factors, angiographic patterns, and outcomes in patients with ventricular septal defect complicating acute myocardial infarction. GUSTO-I (Global Utilization of Streptokinase and TPA for Occluded Coronary Arteries) Trial Investigators. Circulation, 101(1), 27–32. doi: https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.1.27.

Menon, V., Webb, J. G., Hillis, L. D., Sleeper, L.A., Abboud, R., Dzavik, V., et al. (2000) Investigators outcome and profile of ventricular septal rupture with cardiogenic shock after myocardial infarction. A report from the SHOCK Trial Registry. J Am Coll Cardiol, 36, 1110–1116. doi: 10.1016/S0735-1097(00)00878-0.

Figuras J., Alcalde O., Barrabes J.A., Serra, V., Alguersuari, J., Cortadellas, J., & Lidón, R. M. (2008) Changed in hospital mortality rates in 425 patients with acute ST-elevation myocardial infarction and cardiac rupture over a 30-years period. Circulation, 118, 2783–2789. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.776690.

Prêtre, R., Rickli, H., Ye, Q., Benedikt, P., & Turina, M. I. (2000) Frequency of collateral blood flow in the infarct-related coronary artery in rupture of the ventricular septum after acute myocardial infarction. Am J Cardiol, 85(4), 497–499. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9149(99)00780-8.

Moreno, R., Lopez-Sendon, J., Garcia, E., Perez de Isla, L., Lopez de, S. E., Ortega, A., et al. (2002) Primary angioplasty reduces the risk of left ventricular free wall rupture compared with thrombolysis in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol, 39, 598–603. doi: 10.1016/S0735-1097(01)01796-X.

Moreyra, A. E., Huang, M. S., Wilson, A. C., Deng, Y., Cosgrove, N. M., & Kostis, J. B. (2010) Trends in incidence and mortality rates of ventricular septal rupture during acute myocardial infarction. Am J Cardiol, 106, 1095–1100. doi: 10.1016/j.amjcard.2010.06.013.

Wehrens, X. H. T., & Doevendans, P. A. (2004) Cardiac rupture complicating myocardial infarction. Int. J. Cardiol, 95(2–3), 285–292. doi: 10.1016/j.ijcard.2003.06.006.