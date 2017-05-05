Психологический анализ описания детьми младшего школьного возраста себя в компьютерной игре

Цель работы – выявить специфику влияния компьютерной игры на сознание ребёнка младшего школьного возраста.

Материалы и методы. Обследовано 30 детей в возрасте 6–11 лет. Использовались качественные методы исследования описаний детьми их опыта компьютерных игр в соответствии с основными этапами структурированных феноменологических исследований. Разработана анкета для описания детьми себя в компьютерной игре и проведения качественного анализа этих описаний.

Результаты. При анализе описаний обнаружены сложность отграничения настоящее/ненастоящее, при использовании в речи личных местоимений нет разделения на «я» как персонажа игры и «я» ребёнка в целом, приписывание свойств живого своим виртуальным «соперникам» или «партнёрам», а также путанность в употреблении временных и пространственных терминов при описании своей игры. Детьми описывался только внешний план игры: сюжет, «события», «действия», трудности, происходящие в игре, но отрефлексированных эмоций не было вообще. Описывая происходящие в игре «события», дети не могли сосредоточиться ни на себе сейчас, ни на себе во время игры.

Выводы. Вовлечённость ребенка в компьютерную игру вызывает в первую очередь нарушение функционирования эмоциональной сферы, когда эмоции ребёнком не осознаются. Выявлены несоответствия при описании себя, своего характера и направленности любимой игры ребёнка, что свидетельствует о нарушениях в формировании самоотношения и самооценки ребёнка. Во время компьютерной игры возникает особый «режим» функционирования детской психики, когда воздействие на психику ребёнка ирреального образа может искажать естественный ход формирования познавательного и эмоционального отображения реальности.