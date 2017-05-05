Популяционный уровень главной микробиоты и дрожжеподобных грибов рода Candida у женщин, больных вульвовагинальным кандидозом
Аннотация
Цель работы – определить популяционный уровень главной микробиоты и дрожжеподобных грибов рода Candida у практически здоровых женщин и у женщин, больных вульвовагинальным кандидозом.
Материалы и методы. В течение 10 лет нами обследовано 270 женщин, больных вульвовагинальным кандидозом, репродуктивного возраста от 19 до 34 лет и 73 практически здоровых женщин. Определяли популяционный уровень главной микробиоты и дрожжеподобных грибов рода Candida из вульвовагинального содержимого. Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida осуществляли путём посева вульвовагинального содержимого на твёрдую питательную среду Сабуро и на среду Сабуро с добавлением циклогексимида, далее с чистой культурой оценивали образование «ростковых трубок» и проводили идентификацию вида с установлением в каждом индивидуальном случае популяционного уровня.
Результаты. По аналитическим показателям микробиоценоза определили сосуществование представителей экосистемы «макроорганизм – микробиота» и сравнили изменения микроэкологии вульвовагинального содержимого у практически здоровых женщин и у женщин, больных вульвовагинальным кандидозом. При изучении популяционного уровня дрожжеподобных грибов рода Candida в вульвовагинальном содержимом женщин, больных вульвовагинальным кандидозом, обнаружили, что доминирующим видом является C. albicans, популяционный уровень которого отличается от других видов, а именно: C. guillіermondii – на 1,77 %, C. krusei – на 4,82 %, С. glabrata – на 5,78 %, C. kefyr – на 8,19 %, C. tropicalis – на 8,35 %, C. inconspicua и C. zeylanoides – на 15,08 %. Таким образом, в вульвовагинальном содержимом женщин, больных вульвовагинальным кандидозом, диагностируются дрожжеподобные грибы рода Candida 8 различных таксонов в популяционном уровне более 5,00 lg КУО/мл, которые могут не только персистировать, но и являются возбудителями воспалительного процесса. Результаты изучения популяционного уровня автохтонных облигатных и факультативных бактерий вульвовагинального содержания женщин, больных вульвовагинальным кандидозом, свидетельствуют, что уровень лактобактерий снижен на 67,87 %, бифидобактерий – на 67,27 % по сравнению с практически здоровыми женщинами, а пропионовокислые бактерии вообще не выявлялись в минимальных (<4.00 lg КУО/мл) количествах. Вульвовагинальный кандидоз развивается с нарушениями саморегулирующейся функции бактерий в биотопе.
Выводы. Определение показателей микробиоценоза в вульвовагинальном содержимом женщин, больных вульвовагинальным кандидозом, позволило выявить высокий популяционный уровень дрожжеподобных грибов рода Candida, в частности C. albicans, и нарушения саморегулируемой функции автохтонных облигатных бактерий, что требует проведения деконтаминации кандид и коррекции нормофлоры.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100867
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Запорожский государственный медицинский университет