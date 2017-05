Особенности клинического течения и эффективность антиретровирусной терапии сочетанной гемоконтактной патологии: вируса иммунодефицита человека и хронического вирусного гепатита С

Gjærde, L. I., Shepherd, L., Jablonowska, E., Lazzarin, A., Rougemont, M., Darling, K., et al. (2016) Trends in Incidences and Risk Factors for Hepatocellular Carcinoma and Other Liver Events in HIV and Hepatitis C Virus-coinfected Individuals From 2001 to 2014: A Multicohort Study. Clin Infect Dis., 63(6), 821–9. doi: https://doi.org/10.1093/cid/ciw380.

Flores, G. L., Cruz, H. M., Marques, V. A., Villela-Nogueira, C. A., Potsch, D. V., May, S. B., et al. (2017) Performance of anti-HCV testing in dried blood spots and saliva according to HIV status. J Med Virol. doi: 10.1002/jmv.24777.

Perlman, D. C., Jordan, A. E., & Nash, D. (2017) Conceptualizing Care Continua: Lessons from HIV, Hepatitis C Virus, Tuberculosis and Implications for the Development of Improved Care and Prevention Continua. Front Public Health, 4, 296. doi: 10.3389/fpubh.2016.00296.

Victer, T. N., Dos Santos, C. S., Báo, S. N., & Sampaio, T. L. (2016) Deceased tissue donor serology and molecular testing for HIV, hepatitis B and hepatitis C viruses: a lack of cadaveric validated tests. Cell Tissue Bank., 17(4), 543–553. doi: 10.1007/s10561-016-9564-7.

Brieva, T., Rivero, A., & Rivero-Juarez, A. (2017) Pharmacokinetic drug evaluation of velpatasvir plus sofosbuvir for the treatment of hepatitis C virus infection. Expert Opin Drug Metab Toxicol., 13(4), 483–490. doi: 10.1080/17425255.2017.1292253.

Janjua, N. Z., Islam, N., Wong, J., Yoshida, E. M., Ramji, A., Samji, H., et al. (2017) Shift in disparities in Hepatitis C treatment from interferon to DAA era: A population-based cohort study. J Viral Hepat. doi: 10.1111/jvh.12684.

Chew, K. W., Hua, L., Bhattacharya, D., Butt, A. A., Bornfleth, L., Chung, R. T., et al. (2014) The effect of hepatitis C virologic clearance on cardiovascular disease biomarkers in human immunodeficiency virus/hepatitis C virus coinfection. Open Forum Infect Dis., 1(3), 104. doi: 10.1093/ofid/ofu104.

Diejomaoh, E. M., Gathe, J. C. Jr., Mayberry, C. C., Clemmons, J. B. Jr., Miguel, B., Glombicki, A., & Daquioag, B. (2017) Fatal Relapse of Myelodysplastic Syndrome in a Patient with HIV/Hepatitis C Coinfection Treated with Simeprevir/Sofosbuvir. J Int Assoc Provid AIDS Care., 16(2), 114–116. doi: 10.1177/2325957416686837.

Lapadula, G., Costarelli, S., Chatenoud, L., Castelli, F., Astuti, N., Di Giambenedetto, S., et al. (2015) Risk of Liver Enzyme Elevation During Treatment With Ritonavir-Boosted Protease Inhibitors Among HIV-Monoinfected and HIV/HCV-Coinfected Patients. J Acquir Immune Defic Syndr, 69(3), 312–318. doi: 10.1097/QAI.0000000000000585.

Li, F., Feng, Y., Ni, N. Hu, J., Ruan, Y., Shao, Y., & Ma, L. (2017) Five Near full-length Hepatitis C virus sequences were isolated from HIV coinfected IDUs of China. AIDS Res Hum Retroviruses. doi: 10.1089/AID.2016.0317.