Зависимость эффективности АРТ у больных с ВИЧ-инфекцией от пути инфицирования

Degenhardt, L., Mathers, B. M., Wirtz, A. L., Wolfe, D., Kamarulzaman, A., Carrieri, M. P., et al. (2014). What has been achieved in HIV prevention, treatment and care for people who inject drugs, 2010–2012? A review of the six highest burden countries. Int J Drug Policy, 25(1), 53–60. doi: 10.1016/j.drugpo.2013.08.004.

Chawarski, M. C., Mazlan, M., Schottenfeld, R. S. (2008). Behavioral drug and HIV risk reduction counseling (BDRC) with abstinence-contingent take-home buprenorphine: a pilot randomized clinical trial. Drug Alcohol Depend., 94(1–3), 281–4. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2007.11.008.

Richardson, L., Wood, E., Montaner, J., & Kerr, T. (2012). Addiction treatment-related employment barriers: the impact of methadone maintenance. J Subst Abuse Treat, 43(3), 276–284. doi: 10.1016/j.jsat.2011.12.008.

Pettes, T., Wood, E., Guillemi, S., Lai, C., Montaner, J., & Kerr, T. (2010). Methadone use among HIV-positive injection drug users in a Canadian setting. J Subst Abuse Treat, 39(2), 174–179. doi: 10.1016/j.jsat.2010.05.001.

Uhlmann, S., Milloy, M. J., Kerr, T., Zhang, R., Guillemi, S., Marsh, D., et al. (2010). Methadone maintenance therapy promotes initiation of antiretroviral therapy among injection drug users. Addiction, 105(5), 907–913. doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.02905.x.

Roux, P., Kouanfack, C., Cohen, J., Marcellin, F., Boyer, S., Delaporte, E., et al. (2011). Adherence to antiretroviral treatment in HIV- positive patients in the Cameroon context: promoting the use of medication reminder methods. J. Acquir. Immune. Defic. Syndr, 57(1), 40–43. doi: 10.1097/QAI.0b013e318222b5c2.

Pineda-Peña, A. C., Schrooten, Y., Vinken, L., Ferreira, F., Li, G., Trovão, N. S., et al. (2014). Trends and predictors of transmitted drug resistance (TDR) and clusters with TDR in a local Belgian HIV-1 epidemic. PLoS One, 8, 9(7), e101738. doi: 10.1371/journal.pone.0101738.

Gupta, R. K., Jordan, M. R., Sultan, B. J., Hill, A., Davis, D. H., Gregson, J., et al. (2012). Global trends in antiretroviral resistance in treatment-naive individuals with HIV after rollout of antiretroviral treatment in resource-limited settings: a global collaborative study and meta-regression analysis. Lancet, 380(9849), 1250–1258. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61038-1.