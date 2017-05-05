Зависимость эффективности АРТ у больных с ВИЧ-инфекцией от пути инфицирования
Аннотация
Наиболее стремительный рост темпов развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Украине наблюдается среди ПИН. ЗПТ с использованием метадона и бупренорфина значительно повышает удержание пациентов в лечении из-за повышения приверженности к АРТ, которая является обязательной составляющей комплексной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Цель работы – определение влияния ЗПТ на эффективность АРТ у ПИН больных ВИЧ-инфекцией по сравнению с пациентами, заразившимися половым путём.
Материалы и методы. В исследование включили 95 больных ВИЧ-инфекцией, которых разделили на три группы. Первая группа – 33 больных ПИН, которые находились на ЗПТ. Во вторую группу вошли 32 больных ПИН, не получавших ЗПТ. В третью группу включили 30 больных с половым путём инфицирования ВИЧ. После включения в исследование всем больным была назначена АРТ. Иммунологическое обследование и определение уровня вирусной нагрузки проводили до назначения АРТ, через 6 и 12 месяцев на фоне лечения.
Результаты. При назначении АРТ более тяжёлая иммуносупрессия зафиксирована у пациентов второй группы, тогда как средний уровень вирусной нагрузки в исследуемых группах статистически не различался. Через 6 месяцев после начала лечения во всех группах больных отмечалось повышение (p < 0,05) количества CD4-лимфоцитов, а доля пациентов с полной супрессией ВИЧ в первой и третьей группах была выше, чем во второй группе, впрочем, эта разница не была значимой. На 12 месяце лечения имел место дальнейший рост (p < 0,05) абсолютного количества CD4-лимфоцитов в исследуемых группах, а при оценке вирусологической эффективности АРТ обнаружен значимо более высокий (p < 0,01) процент больных первой и третьей группы, которые достигли полной вирусной супрессии. Следует заметить, что во второй группе в течение 6–12 месяцев лечения происходило уменьшение доли больных с вирусологической эффективностью АРТ.
Выводы. Иммунологическая и вирусологическая эффективность АРТ у больных ВИЧ-инфекцией ПИН, получающих ЗПТ, через 12 месяцев лечения не отличалась от группы пациентов, заразившихся половым путём. У больных ВИЧ-инфекцией ПИН, не получавших ЗПТ, в период с 6 по 12 месяц лечения происходит увеличение количества пациентов с вирусологической неудачей. Включение больных в программы ЗПТ повышает эффективность диспансеризации и позволяет своевременно начать АРТ при отсутствии тяжёлой иммуносупрессии, что значительно улучшает иммунологическую эффективность АРТ.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100934
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Запорожский государственный медицинский университет