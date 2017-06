Взаимосвязь мелатонина с качеством жизни и свойствами личности пациенток c патологией эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде

Asarnow, L. D., Soehner, A. M., Harvey, A. G. (2013). Circadian rhythms and psychiatric illness. Curr Opin Psychiatry, 26(6), 566–571. doi: 10.1097/YCO.0b013e328365a2fa.

Choi, D. (2013). Potency of melatonin in living beings. Dev Reprod, 17(3), 149–177. doi: 10.12717/DR.2013.17.3.149.

Comai, S., & Gobbi, G. (2014). CCNP Award Paper: Unveiling the role of melatonin MT2 receptors in sleep, anxiety and other neuropsychiatric diseases: a novel target in psychopharmacology. J Psychiatry Neurosci, 39(1), 6–21. doi: 10.1503/jpn.130009.

Courtet, P., & Olié, E. (2012). Circadian dimension and severity of depression. Eur Neuropsychopharmacol., 22(3), 476–481. doi: 10.1016/j.euroneuro.2012.07.009.

Harb, F., Hidalgo, M.P., & Martau, B. (2015). Lack of exposure to natural light in the workspace is associated with physiological, sleep and depressive symptoms. Chronobiol Int., 32(3), 368–375. doi: 10.3109/07420528.2014.982757.

Haridas, S., Kumar, M., & Manda, K. (2013). Melatonin ameliorates chronic mild stress induced behavioral dysfunctions in mice. Physiol Behav, 119, 201–207. doi: 10.1016/j.physbeh.2013.06.015.

Guesdon, V., Malpaux, B., Delagrange, P., Spedding, M., Cornilleau, F., Chesneau, D., Haller, J., & Chaillou, E. (2013). Rapid effects of melatonin on hormonal and behavioral stressful responses in ewes. Psychoneuroendocrinology, 38(8), 1426–1434. doi: 10.1016/j.psyneuen.2012.12.011.

Ito, Y., Iida, T., Yamamura, Y., Teramura, M., Nakagami, Y., Kawai, K., et al. (2013). Relationships between Salivary Melatonin Levels, Quality of Sleep, and Stress in Young Japanese Females. Int J Tryptophan Res, 6(1), 75–85. doi: 10.4137/IJTR.S11760.

Srinivasan, V., DeBerardis, D., Shillcutt, S.D., & Brzezinski, A. (2012). Role of melatonin in mood disorders and the antidepressant effects of agomelatine. Expert OpinInvestig Drugs, 21(10), 1503–1522. doi: 10.1517/13543784.2012.711314.

Sharkey, K. M., Pearlstein, T. B., & Carskadon, M. A. (2013). Circadian phase shifts and mood across the perinatal period in women with a history of major depressive disorder: a preliminary communication. J Affect Disord, 150(3), 1103–1108. doi: 10.1016/j.jad.2013.04.046.