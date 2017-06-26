Психосоматические закономерности психотических расстройств у женщин в инволюции (патогенез, клиника, психодинамическая психотерапия)

В статье рассмотрена проблема психотических расстройств в инволюционном возрасте в более широкой перспективе современной многомерной парадигмы, никогда не обсуждаемой ранее. Инволюционный психоз представлен как совокупность биологических и психологических изменений, которые неотвратимы в этом возрасте. Определённые личностные черты и копинговые стратегии становятся предрасполагающими факторами к психотическому ответу и ответственны за характерную «кривую жизни», а также за чувствительность к внешним стрессорам, провоцирующим психотическую реакцию. В статье представлен результат клинико-психопатологического и психоаналитического исследования данной проблемы. Большое внимание уделяется изучению преморбидной личностной структуры больных с акцентом на характерные особенности эмоциональных реакций и мотивационно-поведенческой сферы, которые полностью совпадают с критериями нарциссического расстройства личности, согласно DSM-V (2013).

Цель работы – исследовать психосоматические патогенетические связи, присущие инволюционным психозам, с учётом патогенетического и патопластичного влияния преморбидной личностной структуры на их синдромальную форму и динамику, определить их место на психосоматическом континууме и разработать адекватную и патогенетически обоснованную методику психотерапии.

Материалы и методы. Данные, полученные клинико-психопатологическим методом, подтверждены результатами экспериментально-психологических и нейропсихологических исследований.

Результаты. Клинические характеристики психотических расстройств в популяции пациентов показали существование двух противоположно направленных континуумов в структуре психоза: аффективного (депрессивного) и бредового. Это позволяет выделить четыре основные клинические формы психоза и их склонность объединяться в два кластера, которые отличаются друг от друга психопатологическими признаками, а также реакцией на терапию и, следовательно, прогнозом.

Выводы. Психодинамический подход к пониманию инволюционного психоза, введённый автором, получил естественное развитие в предлагаемом методе лечения, включавшем сочетание медикаментов и психотерапии. Схемы психотерапевтических алгоритмов разработаны на психотической и постпсихотической стадиях заболевания. Более высокая эффективность этого подхода по сравнению со стандартными схемами медикаментозного лечения статистически доказана. Выявлены основные направления вторичной и третичной психопрофилактики и реабилитационные мероприятия, направленные на улучшение качества жизни пациентов.