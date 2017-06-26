Особенности социального интеллекта референтных родственников пациентов, страдающих биполярным аффективным расстройством
Аннотация
Цель работы – определение структуры социального интеллекта референтных родственников пациентов с биполярным аффективным расстройством в контексте их социального функционирования.
Материалы и методы. В качестве психодиагностического инструментария исследования использованы методика Дж. Гилфорда и М. Салливена (русскоязычная адаптация Е. С. Михайловой) и методика оценки качества жизни SF-36. При условии соблюдения информированного согласия обследовано 76 респондентов, в семьях которых проживают пациенты с биполярным аффективным расстройством. Контрольную группу составили 55 психически здоровых лиц, в семьях которых не проживают психически больные пациенты.
Результаты. В результате исследования установлено, что референтные родственники пациентов с биполярным аффективным расстройством демонстрируют снижение социального интеллекта по всем показателям, что создаёт существенные препятствия для успешной социально-психологической адаптации как отдельных членов семьи, так и гармоничного функционирования семьи в целом. Установлены некоторые особенности структуры социального интеллекта референтных родственников пациентов с биполярным аффективным расстройством в сравнении с респондентами группы контроля: трудности при прогнозировании своего поведения и логики дальнейших событий, недостаточное понимание последствий собственных действий и поступков других, сниженная способность верно находить соответствующий тон общения, оценивать речевую продукцию собеседника, его состояния и чувства по их невербальным признакам в процессе межличностной коммуникации. У референтных родственников пациентов с биполярным аффективным расстройством наблюдается снижение адаптационных ресурсов личности в ситуациях межличностного взаимодействия; они мало- контактны, но более тактичны и доброжелательны в коммуникативном взаимодействии по сравнению с респондентами контрольной группы.
Установлена корреляционная связь между достоверным снижением уровня качества жизни, в частности по показателям эмоционального и социального функционирования, общего и психического здоровья, и общим уровнем социального интеллекта.
Выводы. Установленные особенности структуры социального интеллекта референтных родственников пациентов с биполярным аффективным расстройством имеют влияние на коммуникативную функциональность семьи и их необходимо учитывать при создании соответствующих психообразовательных и психокоррекционных программ.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.4.105113
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Запорожский государственный медицинский университет