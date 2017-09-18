Оценка эффективности лечения генерализированного пародонтита на основании изучения патологической подвижности зубов с помощью методики периотестометрии. Клинический срез
Аннотация
Цель работы – осуществить оценку эффективности проведённого пародонтологического лечения с использованием периотестометрии на стадии ранней диагностики патологии пародонта, а также фиксировать переход физиологической подвижности в патологическую.
Материалы и методы. Обследовано и пролечено 117 больных ГП I–II ст. развития (хроническое течение), которые рандомизированы по возрасту и полу, женщин – 38,6 %, мужчин – 61,4 %. Возраст обследованных – от 20 до 52 лет. Индексная оценка состояния ротовой полости у тематических больных предусматривала изучение миграции лейкоцитов в ротовую полость (проба М. А. Ясиновского, 1931). С целью выявления воспалительных изменений в мягких тканях пародонта использовали папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в модификации Parma, для определения гигиенического статуса ротовой полости использовали индекс гигиены Грина–Вермильона, а с целью изучения устойчивости капилляров – пробу Кулаженко. Дополнительно на этапах комплексного лечения проводили измерение патологической подвижности зубов у наиболее скомпрометированных или вовлечённых в патологический процесс групп зубов и/или ортопедических конструкций автоматизированной импульсной методикой периотестометрии с использованием прибора «Periotest-М».
Результаты. Изучение патологической подвижности зубов у пародонтологических больных осуществляли с помощью периотестометрии. Использование этого метода на этапах лечения с учётом показателей подвижности зубов позволило оптимизировать и откорректировать комплексное лечение генерализованного пародонтита на разных его этапах, а также улучшить, оптимизировать лечебно-профилактические процедуры в лечении патологии пародонта, что обусловило положительный терапевтический эффект и продолжило срок ремиссии у пародонтологических больных.
Выводы. Оценка эффективности лечения ГП на основе изучения патологической подвижности зубов по методике периотестометрии позволяет оптимизировать и скорректировать комплексное лечение ГП на разных его этапах. Дополнение изучения патологической подвижности зубов на этапах комплексного лечения ГП позволяет улучшить, откорректировать и направить лечебно-профилактические процедуры в лечении ГП, обусловливает положительный терапевтический эффект и, как следствие, продлевает срок ремиссии у больных ГП.
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110228
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Запорожский государственный медицинский университет