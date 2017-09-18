Теоретическое исследование возможности образования комплексов глицина с тиотриазолином

Мозговые инсульты достаточно широко распространены во всём мире и являются одними из наиболее опасных для населения. Нередко они заканчиваются летально, полной или частичной потерей трудоспособности. При церебральной ишемии перспективным направлением первичной нейропротекции является коррекция дисбаланса возбуждающих и тормозных нейротрансмиттерных систем с помощью активации естественных тормозных процессов. Особое внимание привлекает естественный тормозной нейротрансмиттер глицин и его роль в механизмах острой церебральной ишемии. Имеются данные о способности антиоксиданта тиотриазолина потенцировать терапевтическое действие нейрометаболических церебропротекторов. Поэтому актуальным является создание нового комбинированного препарата на основе глицина с тиотриазолином.

Цель работы – изучить строение, оценить энергию образования и геометрические характеристики межмолекулярных водородных связей для комплексов, образованных глицином, 3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетатом (МТТА) и морфолином.

Методика расчётов. Начальное приближение к строению комплексов получено с помощью процедуры молекулярного докинга с использованием программы AutoDock Vina. Полученные трёхкомпонентные комплексы были предварительно оптимизированы полуэмпирическим методом PM7 с учётом влияния среды, которую моделировали в рамках метода COSMO. Расчёты проводились с помощью программы MOPAC2012. Затем комплексы были оптимизированы методом функционала плотности с эмпирической дисперсионной поправкой B97-D3/SVP+COSMO (Water) с применением геометрической поправки на неполноту базисного набора gCP. Более точный расчёт энергии сольватации был проведён методом SMD. Расчёты методом функционала плотности проведены с помощью программы ORCA 3.0.3. Энергия образования комплексов в растворе рассчитывалась как разница свободных энергий Гиббса сольватированного комплекса и сольватированных отдельных его компонент.

Результаты. Квантово-химическое моделирование комплексов тиотриазолина и глицина показало возможность образования в них множественных водородных связей. Результаты расчётов свидетельствуют о том, что множественность зарядово-усиленных донорных и акцепторных сайтов для водородного связывания приводит к образованию комплексов, разных по строению, но близких по энергии образования.

Выводы. Квантово-химическое исследование системы показало возможность образования трёхкомпонентных комплексов с невысокой стабильностью в бесконечно разбавленных растворах. Молекула глицина склонна образовывать не только межмолекулярные водородные связи, но и зарядово-усиленную внутримолекулярную водородную связь. Можно ожидать, что в реальных растворах усиление межмолекулярных взаимодействий может привести к увеличению стабильности комплексов.