Состояние желчного пузыря и лабораторно-инструментальные параметры больных ишемической болезнью сердца: корреляционный анализ

Gonzalez-Perez, A., & Garcia Rodriguez, L. A. (2007) Gallbladder disease in the general population: association with cardiovascular morbidity and therapy. Pharmacoepidemiology and drug safety, 16(5), 524–531. doi: 10.1002/pds.1346.

Corbitt, J. D. Jr., Levin, J. M., Walker, L. J. Jr., & Haynes, C. D. (1970) Relationship between biliary tract distention and the blood flow in the aorta and right coronary and renal arteries. American journal of surgery, 120(1), 14–15.

Kim, K.-W., Kim, H. Y., Chun, J.-K., Cha, B. H., Namgoong, M. K., Kwon, W., & Lee, H. Y. (2010) Relationship between gallbladder distension and lipid profiles in Kawasaki disease. Korean circulation journal, 40(3), 137–140. doi: 10.4070/kcj.2010.40.3.137.

Yi, D. Y., Kim, J. Y., Choi, E. Y., Choi, J. Y., & Yang, H. Y. (2014) Hepatobiliary risk factors for clinical outcome of Kawasaki disease in children. BMC pediatrics, 14, 51. doi: 10.1186/1471-2431-14-51.

Gao, M., Cheng, Y., Zheng, Y., Zhang, W., Wang, L., & Ling Qin, L. (2017) Association of serum transaminases with short- and long-term outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. BMC cardiovascular disorders, 17(1), 43. doi: 10.1186/s12872-017-0485-6.