Состояние желчного пузыря и лабораторно-инструментальные параметры больных ишемической болезнью сердца: корреляционный анализ

Наличие корреляционных связей диаметра правой коронарной артерии (ПКА) с шириной желчного пузыря (ЖП) и билиарных путей является известным фактом, однако до сих пор не определены их чёткие критерии. Поэтому обоснование прогностической роли растяжения желчного пузыря как фактора риска развития аномалий коронарных артерий обусловило целесообразность нашего исследования.

Цель работы – изучение корреляций состояния ЖП с клиническими, лабораторными и инструментально-диагностическими показателями у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материалы и методы. Проанализировали 35 клинико-лабораторных и инструментально-диагностических показателей 98 пациентов с верифицированной ИБС (40 % – острый инфаркт миокарда, 60 % – нестабильная стенокардия; 79 % мужчин и 21 % женщин; средний возраст – 61,7 ± 1,6), которые были разделены на группы в зависимости от состояния ЖП: интактный (29); сладж и холестероз (13); перегибы тела (13); деформации шейки и холецистит (27); холелитиаз (11); холецистэктомия в анамнезе (5), с помощью корреляционного анализа. Корреляции количественных параметров определены по методу Пирсона, качественных – с помощью непараметрического рангового анализа Спирмена, во внимание брались только существенные связи (р < 0,05). Ранжирование состояния ЖП проведено на основании того, что изменения начинаются со сладжа и холестероза, которые в условиях деформаций тела и шейки ЖП с затруднением оттока желчи и снижением сократительности ведут к холелитиазу, осложнения которого являются показанием к холецистэктомии.

Результаты. Нами установлено: с углублением поражений желчного пузыря возрастала степень стеноза ПКА, что сопровождалось уменьшением протромбинового времени (тенденция к гиперкоагуляции и тромбообразованию) при отсутствии синдрома цитолиза гепатоцитов. Корреляции степени стеноза ПКА зависели от состояния ЖП и включали метаболические, воспалительные, гемостазиологические параметры, размер и кровоснабжение левого предсердия (по степени окклюзии огибающей артерии). Удлинение протромбинового времени ассоциировалось с гипертрофией и диастолической дисфункцией левого желудочка, степенью поражения ПКА и гиперкалиемией. Активность аланинаминотрансферазы была пропорциональна фракции выброса и общему фибриногену при сладже ЖП, а также глюкозе крови натощак при перегибе тела ЖП.

Выводы. Установленные нами достоверные корреляции типа и степени поражения ЖП со стенозом ПКА и другими клинико-лабораторными, инструментально-диагностическими показателями (протромбиновое время, содержание фибриногена и АЛТ, гипертрофия, диастолическая дисфункция левого желудочка и другие) ассоциируются с тенденцией к гиперкоагуляции и тромбообразованию, гиперкалиемией и определяют как морфологическую, так и функциональную тесную связь поражения ЖП с аномалиями коронарных артерий. Поэтому мониторинг указанных параметров большое прогностическое значение в клинической практике и выборе соответствующей терапевтической тактики.