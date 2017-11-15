Региональный мониторинг антибиотикорезистентности возбудителей инфекций мочевой системы среди детского населения Черновицкой области
Аннотация
Современный взгляд в мировой медицинской практике относительно роста антибиотикорезистентности микроорганизмов – угроза национальной безопасности. Рациональное использование антибиотиков, на основании данных о региональной бактериальной чувствительности уропатогенов, позволяет сдерживать рост антибиотикорезистентности микроорганизмов и повышает эффективность лечения инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы.
Цель работы – установить динамику антибиотикорезистентности основных групп возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы у детского населения Черновицкой области.
Материалы и методы. Проведен анализ этиологического спектра и антибактериальной резистентности уропатогенов (идентифицированных в 657 образцах мочи пациентов, которым оказывалась специализированная медицинская помощь в нефрологическом отделении КГУ «Городская детская клиническая больница» г. Черновцы (2014–2015 гг.)) с целью динамического контроля региональной антибиотикорезистентности среди основных групп возбудителей «инфекций мочевой системы» (ИМС); выявление возрастных и гендерных различий среди детского населения Черновицкой области (2014–2015 гг.) в сравнении с полученными ранее данными мониторинга за период 2009–2013 гг.
Результаты. При инфекциях мочевыводящих путей среди детского населения Черновицкой области ведущими этиологическими возбудителями являются штаммы семейства Enterobacteriaceae и уропатогены рода Proteus. Среди детского населения региона с заболеваниями мочевыделительной системы наблюдалась (2009–2015 гг.) «волнообразная» кривая динамики антибиотикорезистентности уропатогенов семейства Enterobacteriaceae с тенденцией снижения к «препаратам выбора»: пенициллинам (р < 0,01), цефалоспоринам II–III поколения (р < 0,01) и препаратам фторхинолонового ряда (р < 0,01). Среди уропатогенов рода Proteus наблюдается «волнообразная» кривая динамики антибиотикорезистентности к полусинтетическим пенициллинам (р < 0,1) и препаратам тетрациклинового ряда (р < 0,01).
Выводы. Региональный микробиологический мониторинг антибиотикорезистентности основных групп уропатогенов является действенным «инструментом» в повышенные качества лечения инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы у детей.
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.6.115088
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Запорожский государственный медицинский университет