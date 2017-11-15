Результаты лечения кальцифицирующего тендинита сухожилия надостной мышцы плечевого сустава
Аннотация
Цель работы – определить и сравнить результаты консервативного и оперативного лечения кальцифицирующего тендинита сухожилия надостной мышцы плеча.
Материалы и методы. Клиническую группу составили 120 больных с кальцифицирующим тендинитом сухожилия надостной мышцы плеча. Всех больных в зависимости от проведенного оперативного или консервативного лечения разделили на две группы, каждую из этих групп – еще на две (с кальцинатами 1,5 см длиной и больше и с кальцинатами меньше 1,5 см) по рентгенологической классификации Bosworth.
Консервативное лечение включало размытие кальцинатов физиологическим раствором под контролем ультразвука с последующим введением гормонального препарата пролонгированного действия и применением нестероидных противовоспалительных препаратов, физиотерапевтических методов лечения. Оперативное лечение включало удаление депозитов кальция из толщи сухожилия надостной мышцы с последующим швом ротаторной манжеты плеча и тенодезом сухожилия длинной головки бицепса на уровне проксимальной трети межбугорковой борозды плечевой кости.
Результаты. У большинства больных при проведении «нидлинга» с размерами кальцината менее 1,5 см (55 пациентов, 45,8 %) наступало клиническое и рентгенологическое выздоровление уже через 2 недели. Уровень болевого синдрома в среднем не превышал 2,39 ± 0,39 балла по ВАШ, а функция плечевого сустава выросла в среднем до 40,26 ± 4,39 балла по шкале Oxford Shoulder Score. Через 3 месяца после начала лечения лучшие средние результаты получены у больных с кальцинатами до 1,5 см – 43 ± 3,8 балла по шкале Oxford Shoulder Score, худшие – 26 ± 4,8 балла – у больных с кальцинатами более 1,5 см, которым проводилось консервативное лечение (р ≤ 0,05).
Выводы. При проведении оперативного лечения размеры кальцинатов существенно не влияли на результат (р ≤ 0,01). Незначительно лучшие результаты получены у больных с размерами кальцинатов до 1,5 см – по шкале Oxford Shoulder Score 39 ± 3,8 балла.
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.6.115257
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Запорожский государственный медицинский университет