Фармако-токсикологические свойства лиофильного экстракта Achillea setacea Waldst. et Kit.

Настой из травы Achillea setacea Waldst. еt Kit. традиционно используют как противовоспалительное, аппетитное, гепатопротекторное, спазмолитическое средство, применяют для остановки кровотечений различной этиологии, тромбофлебитах и варикозных язвах. Многогранные фармакологические свойства обусловлены наличием в лекарственном сырье эфирных масел, проазулена, сесквитерпеновых лактонов, гидроксикоричных кислот, флавоноидов, витамина К 1 . В процессе регуляции свертывания крови при использовании настоя принимают участие филлохинон, аскорбиновая кислота, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, соли кальция, дубильные вещества, ахилеин. Актуальным является определение гемостатической активности лиофильных экстрактов растения, которые хорошо растворимы в воде и имеют высокую биологическую доступность.

Цель работы – определение острой токсичности и гемостатической активности лиофильного экстракта травы тысячелистника щетинистого.

Материалы и методы. Для проведения исследования использовали лиофильные экстракты, полученные из настоя травы тысячелистника щетинистого методом сублимационной сушки. Полученные лиофильные экстракты стандартизировали по содержанию витамина К 1 и исследовали на острую токсичность и гемостатическую активность. Исследование свертывающей системы крови проводили у животных с экспериментальным токсическим гепатитом по таким показателям, как время свертывания крови, протромбиновое время и концентрация фибрина в крови.

Результаты. Полученный лиофильный экстракт тысячелистника щетинистого представляет собой рыхлую аморфную массу светло-желтого цвета с горьким вкусом, содержащий филлохинон в концентрации 5,79 ± 0,05 %. При исследовании острой токсичности, средняя смертельная доза для исследуемых лиофильных экстрактов тысячелистника щетинистого составляла свыше 2000 мг/кг (практически не токсичные). Курсовое назначение животным с токсическим гепатитом экстракта тысячелистника и раствора викасола приводило к уменьшению проявлений гипокоагуляции: уменьшению протромбинового времени и времени свертывания крови, повышению концентрации фибрина в крови до 14,2 ± 1,2 мг/мл.