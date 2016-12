Ремоделирование миокарда при хронической сердечной недостаточности имешического генеза: особенности влияния ивабрадина в условиях эксперимента

Filippatos, G., & Parissis, J. T. (2011) Heart failure diagnosis and prognosis in the elderly: the proof of the pudding is in the eating. Eur. J. Heart Fail., 13, 467–471. doi:10.1093/eurjhf/hfr036.

Van Riet, E. E. S., Hoes, A. W., Limburg, A., Landman, M. A. J., van der Hoeven, H., & Rutten, F. H. (2014) Prevalence of unrecognized heart failure in older persons with shortness of breath on exertion. Eur. J. Heart Fail., 16, 772–777. doi: 10.1002/ejhf.110.

(1991) The SOLVD investigators. Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fraction and congestive heart failure. N. Engl. J. Med., 325, 293–302. doi: 10.1056/NEJM199108013250501.

Cowie, M. (Ed) (2013). Essentials of heart failure. John Willey and Sons, Ltd.

Fox, K., Cowie, M., Wood, D., Coats, A. J., Gibbs, J. S., Underwood, S. R., et al. (2001) Coronary artery disease as the cause of incident of heart failure in the population. Eur. Heart J., 22, 228–236. doi: 10.1053/euhj.2000.2289.

The Guide for Care and Use of Laboratory Animals of the National Institutes of Health. (2011). Washington: NAS.

Zbinden, G., & Bagdon, R. E. (1963) Isoproterenol-induced heart necrosis, an experimental model for the study of angina pectoris and myocardial infarct. Reviews of Canadian Biology, 22, 257–263.

Avtandilov, G. G. (1990). Medicinskaya morfometriya [Medical morphometry]. Moscow: Medicine. [in Russian].

Reil, J.-C., Hohl, M., Reil, G.-H., Granzier, H. L., Kratz, M. T., Kazakov, A., et al. (2013) Heart rate reduction by If-inhibition improves vascular stiffness and left ventricular systolic and diastolic function in a mouse model of heart failure with preserved ejection fraction. European Heart Journal, 34(36), 2839–2849. doi: 10.1093/eurheartj/ehs218.

Kim, B. H., Cho, K., Kim, S. M., Kim, N., Han, J., Kim, J. Y., & Kim, I. J. (2013) Heart rate reduction with ivabradine prevents thyroid hormone-induced cardiac remodeling in rat. Heart and Vessels, 28, 524–535. doi: 10.1007/s00380-012-0304-z.