Оптимизированный подход к хирургическому лечению раневых поверхностей

Лечение раневых дефектов и хронических трофических язв остаётся одной из постоянных проблем медицинской науки.

Цель работы – улучшить результаты лечения больных с ранами, раневыми, функциональными и эстетическими дефектами путём разработки комплексной программы хирургического лечения для восстановления формы и функции частей тела.

Материалы и методы. В клинике было прооперировано 179 пациентов с раневыми дефектами различной этиологии. В зависимости от причины возникновения раневого дефекта пациентов разделили на группы: трофические язвы сосудистой этиологии – 75 больных, посттравматические (механические) раневые дефекты – 42 пострадавших, постишемические раневые дефекты (компартмент синдром) – 12 больных, нейротрофические язвы – 15, последствия гнойно-воспалительных заболеваний – 35 пациентов. Ведущим диагностическим критерием в выборе тактики ведения пациентов считаем ультразвуковое дуплексное сканирование с цветным картированием.

Результаты. В группе больных с трофическими язвами сосудистой этиологии первым этапом лечения была санация трофического дефекта с обязательным назначением специфической антибактериальной терапии, у 58 проведена аутодермопластика расщеплённым перфорированным лоскутом с одномоментной трансплантацией аллофибробластов у 4 больных, 17 пациентам выполнена пересадка полнослойных лоскутов. У больных с ранами после травмы использовали кожно-жировые и кожно-мышечные лоскуты на сосудистой ножке, пластику местными тканями и аутодермопластику расщеплённым кожным трансплантатом. При компартмент синдроме накладывали вторичные швы и выполняли аутодермопластику расщеплённым кожным трансплантатом. При нейротрофических язвенных дефектах позвоночной локализации и в области больших вертелов использовали пластику одним или двумя V-образными кожно-мышечными ротационными лоскутами, кожно-жировым двудольным лоскутом на ножке. У больных с последствиями гнойно-воспалительных осложнений выполняли аутодермопластику расщеплённым кожным трансплантатом и ротационные кожно-жировые лоскуты на осевом кровоснабжении.

Выводы. Выбор хирургической тактики у больных с раневыми дефектами туловища и конечностей определяется анатомо-функциональными и гемодинамическими особенностями участка повреждения, а результаты хирургической коррекции раневых поверхностей зависят от технически совершенного оперативного вмешательства и адекватной антибактериальной терапии.