Концепция ранней реабилитации (fast track) в оперативной гинекологии

Mazitova, M. I., & Mustafin, E. R. (2012) Fast Track khirurgiya – multimodal´naya strategiya vedeniya khirurgicheskikh bol´nykh [Fast Track Surgery – a multimodal strategy for managing surgical patients]. Kazanskij medicinskij zhurnal, 5, 792–802. [in Russian].

Nelson, G., Altman, A. D., Nick, A., Meyer, L. A., Ramirez, P. T., Achtari, C., et al. (2016) Guidelines for pre- and intra-operative care in gynecologic/ oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations – Part 1. Gynecologic Oncology, 140(2), 313–322. doi: 10.1016/j.ygyno.2015.11.015.

Nelson, G., Altman, A. D., Nick, A., Meyer, L. A., Ramirez, P. T., Achtari, C., et al. (2016) Guidelines for pre- and intra-operative care in gynecologic/ oncology surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations – Part II. Gynecologic Oncology, 140(2), 323–332. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2015.12.019.

Wodlin, N. B., & Nilsson, L. (2013) The development of fast-track principles in gynecological surgery. Acta Obstet. Gynecol. Scand., 92(1), 17–27. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01525.x.

Wright, J. D., Herzog, T. J., Tsui, J., Ananth, C. V., Lewin, S. N., Lu, Y. S. et al. (2013) Nationwide trends in the perforance of inpatient hysterectomy in United States. Obstet.Gynecol, 122, 233–241. doi: 10.1097/AOG.0b013e318299a6cf.