Характеристика оппортунистических инфекций, возникающих при 3-4 стадии у ВИЧ-инфицированных

(2009). VIL-infektsiia v Ukraini. Inf. biuleten №31. [HIV infection in Ukraine. Inf. Bulletin number 31]. Kyiv [in Ukrainian].

(2016). VIL-infektsiia v Ukraini. Inf. biuleten №46 [HIV infection in Ukraine. Inf. Bulletin number 46]. Kyiv [in Ukrainian].

Melenko, S. R., Moskaliuk, V. D., & Lesiuk, Yu. M. (2010). Perebih kriohlobulinemii pry antyretrovirusnii terapii VIL – infektsii [The course cryoglobulinemia with antiretroviral therapy HIV – infection]. Visnyk naukovykh doslidzhen, 3, 31–35 [in Ukrainian].

Melenko, S. R., & Moskaliuk, V. D. (2008). VIL-infektsiia / SNID – problemy i perspektyvy [HIV – infection. AIDS - problems and prospects]. Infektsiini khvoroby, 2, 98–100. [in Ukrainian].

Klimko, N. N. (2007). Mikozy: diagnostika, lechenie: rukovodstvo dlya vrachej [Mycosis: Diagnosis, Treatment: guidance for doctors]. Moscow [in Russian].

Vasil`eva, N. V. (2002). Kriptokokki y kriptokokkoz na sovremennom e´tape [Cryptococcus and cryptococcosis at the present stage]. Problemy medicinskoj mikologii, 4(2), 45–46. [in Russian].

Lesovoy, V. S., & Lipnitsky, A. V. (2008). Mikozy centralʹnoj nervnoj siystemy (obzor) [Mycoses of central nervous system (review)]. Problemy medicinskoj mikologii, 10(1), 3–7. [in Russian].

Dillingham, R., Lima, A., & Guerrant, R. L. (2004) Guerrant Cryptosporidiosis: epidemiology and impact. Microbes and Infection, 4, 1059–1066.

Fayer, R., Xiao, L., & Raton, B. (2007). Cryptosporidium and Cryptosporidiosis. New York: CRC Press.

Chen, X. M. (2002). Cryptosporidiosis. N. Engl. J. Med., 346(22), 1723–1731.

Samie, A., Bessong, P. O., Obi, C. L., Sevilleja, J. E., Stroup, S., Houpt, E., & Guerrant, R. L. (2006) Cryptosporidium species: preliminary descriptions of the prevalence and genotype distribution among school children and hospital patients in the Vendaregion, Limpopo Province, South Africa. Exp. Parasitol, 114, 314–322. doi: 10.1016/j.exppara.2006.04.007.

Houpt, E. R., Bushen, O. Y., Sam, N. E., Kohli, A., Asgharpour, A., Ng, C. T., et al. (2005). Asymptomatic Cryptosporidium hominis infection among human immunodeficiency virus-infected patients in Tanzania. Am. J. Trop. Med. Hyg, 73, 520–522.

Tavazzi, E., Ferrante, P., & Khalili, K. (2011). Progressive multifocal leukoencephalopathy: an unexpected complication of modern therapeutic monoclonal antibody therapies. Clin Microbiol Infect, 17(12), 1776–1780. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03653.x.

Moskaliuk, V. D., & Melenko, S. R. (2012). VIL-infektsiia/SNID [HIV. AIDS]. Chernivtsi: Vydavnytstovo Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu [in Ukrainian].

Orsi, A. T., Nogueira, L., Chrusciak-Talhari, A., Santos, M., Ferreira, L. C., Talhari, S., & Talhari, C. (2011) Histoplasmosis and AIDS co-infection. An Bras Dermatol, 86(5), 1025–1026.

Melenko, S. R. (2010). Virusni Ko-infektsii u khvorykh na VIL-infektsiiu [Viral Co – infections in patients with hiv-infection]. Bukovynskyi medychnyi visnyk, 14, 2(54), 63–65. [in Ukrainian].

Choronvil, A. V., & Hrytsko, R. Yu. (2010). Infektsiini khvoroby [Infection diseases]. Kyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Holubovska, O. A. (Ed.) (2012). Infektsiini khvoroby [Infection diseases]. Kyiv. Kyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2004) Klinichnyi protokol likuvannia oportunistychnykh infektsii u khvorykh na VIL-infektsiiu/SNID [Clinical protocol for treatment of opportunistic infections in patients with HIV – infection. AIDS]. Kyiv. [in Ukrainian].

Javed, F. (2004). Pneumocystis carinii Infection. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 128(9), 1023–1027.